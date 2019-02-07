Аналитики назвали самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

В списке значится и автомобиль российского производства — Lada 4x4, она заняла четвёртую строчку рейтинга.

Аналитики агентства "Автостат" составили список самых популярных внедорожников и кроссоверов в России. Лидирующую строчку занимает корейский Hyundai Creta: в прошлом месяце было куплено 4187 штук, что на 9% больше, чем за такой же период 2018-го.

На втором месте в списке расположился Kia Sportage — 2761 машина, а на третьем — Renault Duster с 2338 реализованными автомобилями.

Среди российских популярной оказалась Lada 4x4, продажи которой составили 2048 единиц. В рейтинге она оказалась четвёртой. В пятёрке лидеров также фигурирует Volkswagen Tiguan (1716 проданных авто).

В десятку популярных попали такие автомобили, как Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Renault Kaptur и Toyota RAV4.