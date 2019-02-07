Путин поговорил с молодыми учёными после вручения премий в Кремле

Президент РФ Владимир Путин после вручения премий в области науки и инноваций за 2018 год молодым учёным в Кремле побеседовал с лауреатами за бокалом шампанского, обсудив их научные разработки, за которые они были награждены.

Российский лидер заинтересовался работой Евгения Горлова и Виктора Жаркова, разработавших метод дистанционного обнаружения взрывчатки. Он пошутил, что хорошо бы ещё научиться "фальшивые деньги обнаруживать на запах".

Ему ответил другой лауреат — Иван Оселедец, предложив дистанционными методами разыскивать "плохих людей", на что президент заверил его, что "исключительно плохих людей не бывает".

Разработчики инновационного метода обнаружения взрывчатых веществ рассказали Путину о планах эту разработку улучшить, чтобы заменить собак в этой опасной работе.

— Уже достигнуты результаты, которые говорят о том, что возможно улучшить эти показатели, по крайней мере, в 10 раз, — пояснил Горлов.

О своей работе в выявлении новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей президенту сообщила и Екатерина Гризанова. Она отметила, что открытие позволит улучшить биопрепараты, направленные на защиту растений, и позволит выращивать экологически чистую продукцию.

С представителем Института науки и технологий в Сколкове Иваном Оселедецом Путин обсудил планы проведения Года математики в России, а также развития математических центров в Москве и Санкт-Петербурге.

Обращаясь ко всем лауреатам, президент подчеркнул, что их разработки представляют особую важность. В заключение он ещё раз поздравил лауреатов с наградами и пожелал успехов в работе.