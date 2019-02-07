Кандидат в президенты Украины предложил всем желающим рассказать о своих доходах, которые, по его мнению, делают "клоунами" жителей страны.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский запустил приложение "Яклоун", в котором предлагает всем желающим рассказать о своих доходах, которые делают их "клоунами" в глазах властей.

— Я замахнулся на вотчину наших элит и пошёл в президенты Украины, после чего меня объявили клоуном. Я клоун, и я этим очень горжусь. Я уверен, что я такой не один, поэтому мы сделали такое приложение "Яклоун", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В конце января Зеленский возглавил президентский рейтинг, обойдя лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко.