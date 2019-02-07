Правительство РФ одобрило законопроект о либерализации валютного контроля

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, документ призван помочь избежать ситуаций, когда невозможно исполнить требования о возврате выручки в полном объёме.

Правительство РФ на заседании одобрило законопроект о либерализации валютного законодательства, сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил, что работа над данным законопроектом проводилась на протяжении последних нескольких лет.

— У нас есть возможность увеличить экспорт, но для этого нужно не только расширить производство, но и обеспечить условия ведения бизнеса, которые соответствуют международной практике, — сказал Медведев.

По его словам, возникают ситуации, когда нет возможности исполнить требования о возмещении выручки в полном размере, что считается нарушением. Данный законопроект поможет исправить такие ситуации.