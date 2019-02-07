Заперли родители. В Калуге шестилетний мальчик погиб при пожаре в машине

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Шестилетний мальчик умер в поликлинике после того, как получил ожоги в загоревшейся машине, где его закрыли родители, сообщает СУ СКР по Калужской области.

... Ребёнок вместе с родителями приехал на улицу Болотникова города Калуги. Родители припарковали авто и пошли в поликлинику, оставив его в запертой машине. В этот момент произошло возгорание автомобиля, в результате чего мальчик получил ожоги СУ СКР по Калужской области

По информации следствия, в поликлинике ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь, но спасти его не удалось. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи осматривают место происшествия, изымают необходимые предметы, допрашивают очевидцев. Вскоре будут назначены экспертизы для установления причины смерти мальчика и возгорания авто.