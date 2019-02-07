Bentley отзовёт более 200 автомобилей в России

Bently отзывает свои автомобили из-за проблем с рулём и замком ремня безопасности.

Bently отзывает в России более 200 автомобилей моделей Continental и Mulsanne. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Так, 111 автомобилей Bentley Continental, проданных в 2018 году, будут отозваны из-за ошибок в ПО, которые могут вызвать временное отключение усилителя руля, что в некоторых ситуациях может привести к ДТП.

Из-за проблем с креплением ремней безопасности будет отозвано 96 автомобилей Bentley Muslanne, реализованных с 2012 по 2018 год. Из-за этого в случае ДТП замок ремня заднего сиденья может оторваться.