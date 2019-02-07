Киев предупредили о последствиях из-за запрета для россиян быть наблюдателями

Сенатор Владимир Джабаров предупредил Киев о негативных последствиях из-за закона Верховной рады, который запрещает россиянам быть наблюдателями на украинских выборах.

— Последствия, конечно, будут негативными для Украины. Во-первых, ОБСЕ удивлена и возмущена, поскольку национальная принадлежность не может быть препятствием для наблюдения. Во-вторых, вы знаете, Курт Волкер предупреждал украинцев отказаться от подобного решения, — заявил первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам в разговоре с Лайфом.

Он также добавил, что у России есть все основания не признавать результаты выборов, на которые граждан РФ не собираются пускать как наблюдателей.

Как сегодня сообщал Лайф, Верховная рада приняла закон, который запрещает россиянам быть наблюдателями на украинских выборах.