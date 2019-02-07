Продавали БАДы пенсионерам. В Новосибирске осудили 13 "экстрасенсов"

Преступники продавали пищевые добавки под видом средств, "обладающих исключительными лечебным свойствами".

В Новосибирске судили 13 "экстрасенсов", обвиняемых в мошенничестве при продаже БАДов пенсионерам на 70 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона и пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— Организовали и руководили командой мошенников, совершая хищения денежных средств путём обмана пенсионеров и доверчивых граждан под видом продажи БАДов, якобы обладающих исключительными лечебным свойствами, и оказанием так называемой экстрасенсорной помощи, — говорится в сообщении СК РФ.

В региональном главке МВД также рассказали, что после того как жертвы мошенников звонили по распространённым в СМИ телефонам и говорили о проблеме со здоровьем, операторы придумывали им якобы серьёзное заболевание, отказавшись лечить которое, можно умереть.

Доверчивого клиента уверяли в том, что ситуация с его здоровьем имеет огромный научный интерес и государство полностью возместит ему стоимость лечения, если он согласится продолжить курс.

Как отмечается, общий ущерб от преступлений составил более 70 миллионов рублей. Преступные действия совершались с 2009 по 2013 год. Руководителя группировки осудили на 14 лет колонии строгого режима. Одну из его сообщниц осудили в декабре 2018 года на 15 лет колонии.

Остальным членам сообщества назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет в колонии общего режима.

Как ранее писал Лайф, экстрасенс ограбил "проклятую" жительницу Ульяновска.