Актёр сериала "Зачарованные" умер от рака носа

Начиная с 2016 года мужчина рассказывал о жизни с болезнью и процессе лечения в своём эссе "Мой год без носа".

Американский комик и актёр Стив Бин (настоящее имя Стивен Леви) умер в возрасте 58 лет. Как сообщает издание The Variety, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В 2016 году врачи поставили ему диагноз — рак носа. После того как у него выявили редкое заболевание, мужчина рассказывал о жизни с болезнью и процессе лечения в своём эссе "Мой год без носа", которое публиковалось в одном из журналов.

Бин известен по ролям в таких сериалах, как "Зачарованные", "Рэй Донован", "Женаты и с детьми", "Бесстыдники", "Дарма и Грег", "Держись, Чарли!". Кроме того, он снялся в таких кинолентах, как "Мышиная охота", "Взрыв из прошлого" и "Приезжие".