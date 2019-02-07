"Самые дорогие семечки". В Ташкенте таксиста оштрафовали за шелуху

По информации работодателя, водитель не согласен со штрафом и, вероятно, будет оспаривать его в суде.

Полицейские в Ташкенте оштрафовали водителя такси за то, что он щёлкал семечки и бросал шелуху в окно, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУВД столицы Узбекистана. В компании такси агентству сообщили, что этот водитель у них больше не работает.

По информации пресс-службы, сотрудники Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента изучили видеозапись, опубликованную в соцсетях, и составили в отношении водителя протокол. Санкция статьи за выбрасывание мусора предусматривает штраф до одного минимального размера зарплаты (около 25 долларов).

— Это, наверное, будут самые дорогие семечки в жизни водителя, — отметил представитель ГУВД. Он добавил, что размер штрафа определит административный суд.

Работодатели водителя сообщили, что таксист уже у них не работает. Компания сама помогла полиции установить место жительства нарушителя. По данным работодателя, водитель не согласен со штрафом и, вероятно, будет оспаривать его в суде.