Представитель Башмета рассказал о его самочувствии

Дирижёр Юрий Башмет, который накануне отменил своё выступление в Московской консерватории, чувствует себя лучше. Об этом РИА "Новости" сообщил генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

— Юрий Абрамович чувствует себя лучше, — сказал Гринченко.

По его словам, на следующей неделе Башмет планирует отправиться в Сочи, где пройдёт Зимний международный фестиваль искусств его имени.

Ранее Башмет отменил пресс-конференцию и выступление в Московской консерватории из-за плохого самочувствия — у дирижёра поднялось давление.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, в квартире дочери Юрия Башмета произошёл пожар, в результате которого погибло восемь человек.