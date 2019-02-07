Ругался матом. Бывшего адвоката полковника Захарченко отправили в карцер

Следствие считает Виктора Белевцова посредником при передаче взяток полковнику Дмитрию Захарченко.

Бывшего адвоката Виктора Белевцова, который был арестован по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, отправили в карцер. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Ольгу Нямину.

По её словам, в отношении Белевцова составлено два рапорта за то, что он ругался матом и закрывал глазок камеры.

— Он, конечно, ничего этого не делал — для человека с высшим юридическим образованием — это немыслимо. У нас истекают сроки ареста, у следствия добиться от него самооговора не получается, вот решили, наверно, действовать такими методами, — сказала она.

Адвокат добавила, что эти рапорты будут обжалованы.

Виктор Белевцов находится в СИЗО "Медведково". Басманный суд Москвы арестовал его в октябре 2018 года. Следствие считает, что он был посредником при передаче взяток полковнику Дмитрию Захарченко.

Дмитрия Захарченко обвиняют в получении двух взяток — в размере 800 тысяч долларов и трёх миллионов рублей — и воспрепятствовании предварительному следствию. При обысках у Захарченко было обнаружено около девяти миллиардов рублей в разной валюте. В конце 2018 года обвиняемый переехал в камеру к фигуранту дела о госизмене. Сообщалось, что Генпрокуратура намерена направить ещё один иск в суд с требованием изъять имущество у полковника-миллиардера на сумму в 484 млн рублей.