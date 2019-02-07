Вместо соседа-террориста. Сенатору Арашукову подберут нового сокамерника

При этом во ФСИН добавили, что совместное содержание члена Совфеда и осуждённого за терроризм не противоречит законодательству.

Сенатору Рауфу Арашукову подберут нового сокамерника в СИЗО "Лефортово", сообщили Лайфу в пресс-службе ФСИН РФ. Напомним, ранее член Совфеда жаловался, что с ним в одной камере находится осуждённый за терроризм.

— Арашуков содержится в камере с лицом, приговор в отношении которого не вступил в законную силу. Учитывая, что в перечень статей УК РФ, по которым обвиняется сокамерник Арашукова, входит также статья, по которой выдвинуто обвинение сенатору, их совместное содержание не противоречит действующему законодательству, — пояснили во ФСИН.

Однако после вступления в силу приговора суда в установленном порядке и с учётом требований раздельного содержания сенатору Арашукову подберут другого сокамерника, подытожили в ведомстве.

Как уже сообщал Лайф, сегодня арестованный сенатор пожаловался суду, что с ним в одной камере в "Лефортово" находится осуждённый за терроризм. Арашуков также недоволен был и условиями: еда ему не нравится, и спать он в СИЗО не может.

Напомним, сенатора обвиняют в участии в преступном сообществе, причастности к двум убийствам, давлении на свидетеля. Сегодня Мосгорсуд признал законным его арест, поэтому Арашуков останется в СИЗО до 30 марта.