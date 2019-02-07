Климатолог опроверг заявление канадских учёных о скорой глобальной катастрофе

Ранее эксперты из Университета Макгилла предупредили, что таяние льдов Арктики и Антарктики спровоцирует наступление экстремальных погодных условий.

Жителей планеты не ждут хаос и вселенская катастрофа в связи с климатическими изменениями. Об этом Лайфу рассказал климатолог и руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

— В этой работе это, пожалуй, прогноз наихудшего развития событий. Есть надежда на то, что всё-таки будет лучше, хотя, опять же, хочу подчеркнуть: о хаосе, вселенской катастрофе и тому подобном речи не идёт, — сказал Кокорин.

По его словам, нельзя отрицать, что климат на планете становится более нервный и больше становится опасных метеорологических явлений, штормов, наводнений, засух, экстремальных температур, в том числе и низких.

Кокорин отметил, что поступление воздуха из Арктики нагреет сам Северный полюс, но для Европы, центральной части России и для Северной Америки воздух будет очень холодным.

По его словам, исследование канадских учёных вряд ли даёт что-либо новое, но подтверждает те тенденции, которые сейчас наблюдаются, и те прогнозы, которые даются в настоящее время.

— Речь идёт о менее комфортном климате, о необходимости к нему адаптироваться и необходимости более быстрого перехода на зелёную энергетику, — отметил Кокорин.

Напомним, климатологи из Университета Макгилла в Канаде предупредили о скором наступлении климатического апокалипсиса.