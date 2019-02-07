ВЦИОМ узнал, сколько россиян лично сталкивались с онкологией

Отмечается, что около половины опрошенных полагают, что при онкологии получить необходимую помощь в России невозможно.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, сколько россиян лично или на опыте близких и друзей сталкивались с онкологическими заболеваниями. Результаты исследования были опубликованы на сайте ВЦИОМ.

— В течение последнего года лично сталкивались с онкологией 19% наших сограждан, а 4–5 лет назад — 30% респондентов. На опыте друзей и знакомых за последний год 91% опрошенных столкнулись с онкологическими заболеваниями, — говорится в сообщении.

Около половины опрошенных — 51% — заявили, что не имеют возможности получить качественную медицинскую помощь в России. Противоположной точки зрения придерживается 38%.

Опрос был проведён среди россиян старше 18 лет 2 февраля 2019 года.