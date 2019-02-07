Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген

Лауреат Нобелевской премии по химии немецкий учёный Манфред Эйген умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает Институт биофизической химии Макса Планка в Гёттингене.

Немецкий учёный получил Нобелевскую премию по химии в 1967 году за исследования в области сверхбыстрых химических реакций.

По словам директора Института биофизической химии Макса Планка Штефана Хеля, интересы Эйгена выходили далеко за рамки его специальности и естественных наук.