Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген

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Умер лауреат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген

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Фото: © mpibpc.mpg.de

Лауреат Нобелевской премии по химии немецкий учёный Манфред Эйген умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает Институт биофизической химии Макса Планка в Гёттингене.

Немецкий учёный получил Нобелевскую премию по химии в 1967 году за исследования в области сверхбыстрых химических реакций.

По словам директора Института биофизической химии Макса Планка Штефана Хеля, интересы Эйгена выходили далеко за рамки его специальности и естественных наук.

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