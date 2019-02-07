"Время есть". Послы США в Европе призвали отказаться от "Северного потока — 2"

По мнению дипломатов, вместе с газом по дну Балтийского моря потечёт и "российское влияние".

Послы США в Евросоюзе, Германии и Дании призвали отказаться от проекта газопровода "Северный поток — 2". Статья дипломатов опубликована в издании Deutsche Welle.

Не обольщайтесь: "Северный поток — 2" принесёт отнюдь не только российский газ. По дну Балтийского моря в Европу потечёт также российское влияние, и газопровод позволит Москве ещё сильнее подрывать суверенитет и стабильность Украины Ричард Гренелл, Карла Сэндс, Гордон Сондленд

Послы отмечают, что у Европы ещё "есть время", чтобы остановить проект газопровода, но его "всё меньше". По их мнению, "попрощаться" с "Северным потоком — 2" будет непросто.

"Северный поток — 2" строится от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в ЕС. Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года.