"Время есть". Послы США в Европе призвали отказаться от "Северного потока — 2"

Послы США в Евросоюзе, Германии и Дании призвали отказаться от проекта газопровода "Северный поток — 2". Статья дипломатов опубликована в издании Deutsche Welle.
Не обольщайтесь: "Северный поток — 2" принесёт отнюдь не только российский газ. По дну Балтийского моря в Европу потечёт также российское влияние, и газопровод позволит Москве ещё сильнее подрывать суверенитет и стабильность Украины
Ричард Гренелл, Карла Сэндс, Гордон Сондленд
Послы отмечают, что у Европы ещё "есть время", чтобы остановить проект газопровода, но его "всё меньше". По их мнению, "попрощаться" с "Северным потоком — 2" будет непросто.
"Северный поток — 2" строится от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в ЕС. Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года.
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