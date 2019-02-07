МИД РФ назвал информационным вбросом данные о "третьем отравителе" в Солсбери

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о том, что к делу Скрипалей якобы причастен третий россиянин. Она назвала эти данные вбросами, которые ничем не подтверждены.

— Это скупые единичные, я бы сказала не столько материалы, материалов-то как раз много, но скупые формы появления этих материалов по так называемому делу Скрипалей, потому что, кроме как утечек в СМИ, ничего более точного или официального мы не видим, к сожалению, — заявила Захарова на своём брифинге.

Она добавила, что это информационный вброс, который не подкреплён никакими доказательствами.

Газета Daily Telegraph заявила, что есть некий третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с отравлением в Солсбери.