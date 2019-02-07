8 месяцев без Instagram. Жительнице Саранска запретили пользоваться соцсетями

Такую меру применили к девушке за ложный донос: в мае 2018 года она заявила, что её изнасиловал местный житель, но оказалось, что она просто хотела отомстить мужчине.

Суд в Саранске запретил 17-летней девушке пользоваться социальными сетями в течение восьми месяцев. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Республике Мордовия.

Причиной, как сообщает ведомство, стал ложный донос. В мае 2018 года она заявила, что её изнасиловал местный житель. Правоохранители выяснили, что девушка решила таким способом отомстить мужчине за то, что он отказался с ней общаться.

По факту было заведено уголовное дело о ложном доносе. Учитывая, что ей было инкриминировано преступление небольшой тяжести, к ней были применены воспитательные меры вместо уголовного наказания.