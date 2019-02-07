Преподаватель рассказала, почему студент пришёл на пару в костюме кота

Преподавательница Уральского государственного архитектурного университета отметила, что её порадовал неожиданный гость.

Педагог из Уральского государственного архитектурного университета Солопова Надежда Саввична рассказала, почему к ней в аудиторию пришёл студент в костюме большого рыжего кота.

— Это просто шутка студентов была. Никакого особого смысла вложено не было, — сказала Солопова.

По её словам, студенты учатся в творческом вузе, поэтому любят подобные шутки и могут и переодеться, и загримироваться. И таким образом они просто решили друг друга порадовать.

Преподавательница рассказала, что это не был зачёт или экзамен, а обычное текущее занятие. Студент-кот не получил автомат по её предмету, потому что она так и не узнала, кто скрывался в костюме рыжего усача.

Как ранее писал Лайф, студенты решили устроить такой сюрприз Надежде Солоповой после того, как узнали, что ей нравятся кошки.