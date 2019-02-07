Лукашевич: Ждём реакции Запада на недопуск наблюдателей из РФ на Украине

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Лукашевич: Ждём реакции Запада на недопуск наблюдателей из РФ на Украине

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Александр Лукашевич. Фото: © РИА "Новости" / Кирилл Калинников

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва хотела бы услышать реакцию стран Запада на недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине. Его слова приводит РИА "Новости".

— Хотелось бы всё-таки слышать принципиальную публичную реакцию на такого рода грубейшее нарушение обязательств Украины по ОБСЕ и международно-правовым нормам, регулирующим электоральную сферу и вопросы мониторинга. Всё же мы рассчитываем на трезвомыслие и европейцев, хотя, откровенно сказать, смены их системного отношения к Украине и её нынешнему руководству ждать вряд ли приходится, — сказал политик.

Как сегодня сообщал Лайф, Верховная рада приняла закон, который запрещает россиянам быть наблюдателями на украинских выборах. Сенатор Владимир Джабаров предупредил Киев о негативных последствиях этого закона.

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