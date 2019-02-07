Врач сборной России по стрельбе трагически погибла в 35 лет

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Врач сборной России по стрельбе трагически погибла в 35 лет

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Фото: © Instagram/russianshootingunion

Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова трагически погибла в возрасте 35 лет. О случившемся сообщила пресс-служба Стрелкового союза РФ.

— Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Причины и обстоятельства гибели женщины не называются.

Иванова работала в российской сборной более трёх лет. За свой профессионализм она включена в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта.

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