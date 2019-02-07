Захарова: Запрет россиянам быть наблюдателями показал "демократию" на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что принятие Верховной радой Украины закона, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в стране, показало истинное лицо украинской власти, которая заявляет о своей демократичности.

Только что пришло сообщение о том, что Верховная рада приняла закон о запрете наблюдателям от РФ принимать участие в наблюдении за выборами. Это очередной шаг на пути к истинной "демократии" на Украине Мария Захарова

Захарова также обратила внимание на призывы об участии наблюдателей из РФ на предстоящих выборах на Украине, звучавшие из Брюсселя и Вашингтона. Она подчеркнула, что Рада проигнорировала эти призывы.

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает россиянам быть наблюдателями на выборах в стране. Сенатор Владимир Джабаров предупредил Киев о негативных последствиях этого закона.