Количество жертв обрушения многоэтажки в Стамбуле возросло до шести

Количество погибших при обрушении многоэтажного дома в Стамбуле возросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор города Али Ерликайя.

— Извлечены ещё три тела, и таким образом, число погибших достигло шести, — заявил он журналистам.

Çöken binanın İstanbul Kartal'da olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/FRE9dGxlFR pic.twitter.com/ORzxlAUC8h — Haberler (@Haberler) 6 февраля 2019 г.

Ещё 13 человек получили различные травмы, причём трое из них находятся в реанимации.

Дом обрушился накануне днём в районе Малтепе в Стамбуле. Момент ЧП запечатлели камеры видеонаблюдения. В спасательной операции участвует около 500 сотрудников различных ведомств.