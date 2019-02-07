Количество жертв обрушения многоэтажки в Стамбуле возросло до шести

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Количество жертв обрушения многоэтажки в Стамбуле возросло до шести

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Количество погибших при обрушении многоэтажного дома в Стамбуле возросло до шести человек. Об этом сообщил губернатор города Али Ерликайя.

— Извлечены ещё три тела, и таким образом, число погибших достигло шести, — заявил он журналистам.

Ещё 13 человек получили различные травмы, причём трое из них находятся в реанимации.

Дом обрушился накануне днём в районе Малтепе в Стамбуле. Момент ЧП запечатлели камеры видеонаблюдения. В спасательной операции участвует около 500 сотрудников различных ведомств.

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