В профсоюзе учителей оценили идею о предоставлении годового отпуска

В целом эта инициатива вызвала одобрение в профсоюзе, однако вероятность её реализации оценивают как крайне маленькую.

Сопредседатель межрегионального профсоюза образования "Учитель" Всеволод Луховицкий в беседе с Лайфом прокомментировал идею предоставлять годовой оплачиваемый отпуск раз в пять лет.

— Это было бы замечательно, но при нынешней ситуации, я думаю, учителей устроило бы и они даже были бы очень благодарны законодателям, если бы те приняли менее радикальное решение и сделали оплачиваемым годовой отпуск, который сейчас положен учителям раз в 10 лет, — сказал он.

Луховицкий объяснил, что, согласно действующему закону об образовании, вопрос об оплате такого отпуска решается на уровне школ. По его мнению, вероятность того, что такой законопроект будет принят, крайне мала.

Как писал ранее Лайф, зампред Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой давать учителям годовой отпуск раз в пять лет с сохранением зарплаты.