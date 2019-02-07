Житель Брянской области распилил и сдал на металлолом водонапорную башню

Башня весом две тонны и высотой три метра ранее использовалась для обслуживания деревенской фермы.

Житель деревни Издежичи Жирятинского района Брянской области распилил и сдал на металлолом водонапорную башню. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Башня весом две тонны и высотой три метра ранее использовалась для обслуживания деревенской фермы. После её закрытия она долго не эксплуатировалась и оставалась на балансе местной администрации.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на 29-летнего местного жителя. Им он признался, что давно присматривался к бесхозной, по его мнению, конструкции. До пункта металлолома он довёз её на грузовике.