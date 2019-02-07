"Он не врёт". В Раде призвали оценивать ситуацию на Украине по холодильнику

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"Он не врёт". В Раде призвали оценивать ситуацию на Украине по холодильнику

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Парламентарий заявил, что всё, что он видит по телевидению о ситуации в стране, — это враньё.

Депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович призвал жителей Украины оценивать ситуацию в стране "по холодильнику". Такое заявление он сделал в эфире NewsOne.

— Не смотрите в телевизор, а смотрите в холодильник. Если вы открыли холодильник и вам стало лучше, тогда телевизор не врёт и у вас всё в порядке, — сказал Рабинович.

Парламентарий подчеркнул, что всё, что он видит по телевидению о ситуации в стране, — это враньё.

Ранее Вадим Рабинович рассказал о последствиях потери транзита российского газа.

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