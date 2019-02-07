Украинский депутат выругалась матом с трибуны Верховной рады

Парламентарий перепутала тему заседания и стала читать другой доклад, а когда ей указали на ошибку — применила познания в нецензурной лексике.

В ходе заседания Верховной рады Украины депутат Ирина Луценко, которая является женой генпрокурора страны и кумой президента, выругалась с трибуны. Об этом сообщает УНИАН.

По данным издания, председатель парламента Андрей Парубий объявил о рассмотрении вопроса о переименовании Днепропетровской области. Поскольку Луценко опоздала и не услышала тему, она стала читать доклад о "российской угрозе".

— По информации Службы внешней разведки Украины, РФ готовит беспрецедентное вмешательство в выборы на Украине, — сказала нардеп.

В зале начался шум, и спикер Рады объяснил Луценко, что обсуждается "немного" другой законопроект.

В ответ парламентарий громко выругалась и ушла за необходимым материалом на своё место.