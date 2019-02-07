Франция отозвала своего посла в Италии

В дипведомстве заявили, что отзывают посла из-за "безосновательных нападок, возмутительных заявлений" властей Италии.

МИД Франции отозвал своего посла в Италии для консультации. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что посол был отозван из-за того, что Франция в последнее время оказалась жертвой "безосновательных нападок, возмутительных заявлений" со стороны властей Италии. Несмотря на франко-итальянскую дружбу, в дипведомстве приняли решение отозвать посла.

— Подобных прецедентов не было с окончания войны. Одно дело — иметь разногласия по одному поводу, а другое — инструментализировать отношения в избирательных целях, — подчеркнули во французском МИД.

Ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим поддерживает движение "жёлтых жилетов" и что последние могут рассчитывать на поддержку партии "Движение пяти звёзд". До этого Ди Майо встречался с лидерами французских протестующих, что возмутило власти Франции.