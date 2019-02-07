В Крыму назвали клоунадой решение Киева "запретить" Черноморский флот

По словам председателя Комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, Севастополь является столицей Черноморского флота и она сохраняет свои исторические традиции.

Решение властей Украины изъять из конституции норму, которая даёт право на базирование в Крыму Черноморскому флоту, является фейковым и выглядит нелепо. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

— Черноморский флот находится в Крыму на законных основаниях и будет здесь всегда. Крым — это российская территория, и Россия сама будет принимать решения, где этому флоту находиться, — сказал он.

По его словам, лезть во внутренние дела России некорректно и это выглядит безумно. Гемпель подчеркнул, что Севастополь является столицей Черноморского флота и она сохраняет свои исторические традиции. Председатель комитета также отметил, что подобные решения властей Украины напоминают клоунаду, а вместо того чтобы заниматься своими внутренними проблемами, они "устраивают очередной цирк".

Депутаты Верховной рады Украины приняли изменения в конституцию страны, которые закрепляют курс Незалежной на вступление в ЕС и НАТО. В частности, документ исключает из Основного закона норму, которая даёт правовые основания для базирования Черноморского флота на полуострове.