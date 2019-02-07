Кузнецова призвала усилить родительский контроль за питанием школьников

Омбудсмен заявила, что родителям сейчас нужны не отчёты и статистика нарушений, а реальные предложения по вопросу.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о необходимости усиления родительского контроля за питанием детей в школах. Слова омбудсмена процитировала её пресс-служба.

— Необходимо расширить практику общественного родительского контроля в школах и дошкольных учреждениях за качеством детского питания, — сказала Кузнецова.

Она отметила, что ближайшее время планирует обратиться в регионы с просьбой поддержать данную инициативу. Помимо этого, она подчеркнула, что в этом вопросе также могут помочь Совет отцов и "Молодёжка ОНФ".

— Многим родителям нужнее сейчас не отчёты и даже не перечень нарушений, а конкретные предложения, действия по улучшению питания их детей сегодня, — сказала Кузнецова.

Кузнецова заявила, что все выявленные ранее нарушения должны быть устранены. По её словам, после проведённых проверок будут предприняты соответствующие меры.

Напомним, в последнее время часто поднимается вопрос качества питания в школах. В конце января омбудсмен Кузбасса рассказал о голодных обмороках у местных школьников, информация о чём, правда, позже не подтвердилась. 6 февраля в Ульяновске школьники рассказали, что их хотели накормить вафлями с червями. Помимо этого Роспотребнадзор разработал законопроект о запрете приносить из дома еду в школу.