Путин назвал победу фристайлиста Бурова на ЧМ заслуженной наградой за мастерство

Российский лидер отметил чемпионские качества, мастерство и целеустремлённость атлета.

Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя ЧМ по фристайлу 2019 года в США российского спортсмена Максима Бурова. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

— Уважаемый Максим Алексеевич! От души поздравляю Вас с победой. В соревнованиях по акробатике Вы показали настоящие чемпионские качества, уверенно потеснив на почётном пьедестале сильных соперников. Столь впечатляющий результат является заслуженной наградой за Ваш спортивный талант, мастерство, целеустремлённость. И, конечно, это свидетельство напряжённой, самоотверженной работы Ваших тренеров и наставников. Желаю Вам удачи и новых успехов, — отметил глава государства.

Фристайлист из РФ Максим Буров стал чемпионом мира в лыжной акробатике, победив соперников на соревнованиях в США. В финальном раунде он победил с результатом 130,09 балла. Второе место занял украинец Александр Абраменко (126,24). Третий — Ной Рот из Швейцарии (125,22).