Опасный кокос. В Ростовской области накрыли цех по производству Raffaello

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Опасный кокос. В Ростовской области накрыли цех по производству Raffaello

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Фото: © 1rnd.ru

В настоящее время проводится экспертиза, определяющая состав этих конфет и не опасны ли они для здоровья.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями накрыли в Ростовской области подпольный цех по производству конфет Raffaello.

Как сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, цех находился в районе села Чалтырь Мясниковского района области. По сообщению ЗАО "Ферреро Руссия", конфеты не имеют никаких специальных мер защиты от подделки.

В данный момент проводится экспертиза, которая установит рецептуру этих конфет и их безопасность для потребителя. Куда и как распространялись эти изделия — неизвестно.

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