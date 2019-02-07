Опасный кокос. В Ростовской области накрыли цех по производству Raffaello

В настоящее время проводится экспертиза, определяющая состав этих конфет и не опасны ли они для здоровья.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями накрыли в Ростовской области подпольный цех по производству конфет Raffaello.

Как сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, цех находился в районе села Чалтырь Мясниковского района области. По сообщению ЗАО "Ферреро Руссия", конфеты не имеют никаких специальных мер защиты от подделки.

В данный момент проводится экспертиза, которая установит рецептуру этих конфет и их безопасность для потребителя. Куда и как распространялись эти изделия — неизвестно.