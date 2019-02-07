Путин обсудил с главой ВР перспективы работы на российском рынке

Роберт Дадли поблагодарил президента РФ за неизменное внимание и поддержку компании.

Президент России Владимир Путин обсудил с исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли перспективы работы на российском рынке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на встрече Путин сказал, что BP вложила в российскую экономику около 17 миллиардов долларов, владеет более 19 процентами акций "Роснефти" и является надёжным партнёром РФ.

— Путин отметил, что в России компании всегда помогали с реализацией её проектов и будут помогать и далее, — отметил представитель Кремля.

Глава государства также предложил Дадли обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества и в контексте работы с "Роснефтью", и по другим проектам.

Дадли, в свою очередь, поблагодарил Путина за неизменное внимание и поддержку работы компании.