Счётная палата не поддержала проект закона об устойчивом Рунете

В ведомстве считают, что его реализация потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Хотя, по словам авторов инициативы, в паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило правительство, уже предусмотрено финансирование данных мероприятий.

Счётная палата опасается, что законопроект об устойчивости Рунета приведёт к росту стоимости товаров и услуг. Об этом говорится в отзыве ведомства на инициативу сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой, а также депутата Андрея Лугового.

— Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета, — приводит цитату из отзыва ТАСС. — Кроме того, реализация законопроекта приведёт к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату.

При этом сам Клишас отмечал, что деньги на реализацию законопроекта, в принципе, предусмотрены в проекте "Информационная безопасность". Однако без понимания точной "карты" окончательно подсчитать затраты невозможно.

Напомним, законопроект был внесён в Госдуму в конце 2018 года. С помощью документа создаётся всеобъемлющая инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет.

Кроме того, с помощью законопроекта государство сможет получить полную карту электросвязи. Как поясняли авторы инициативы, это нужно в том числе и для того, чтобы проектировать и строить новые линии связи, подключать социальные объекты. Причём средства на подключение различных объектов к интернет-платформам в программе "Цифровая экономика" уже заложены, и было бы странно тратить деньги без понимания текущей ситуации.

Ранее на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в поддержку законопроекта высказались представители сразу пяти ведомств.