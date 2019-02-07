Более 20 туристов спасли с тонущего катера в Таиланде

Капитан перевернувшегося судна бежал, незаметно покинув вплавь место аварии. Позже он сдался полиции.

В Таиланде 23 туристов из Китая спасли из воды после того, как перевернулся и затонул катер. Об этом сообщает газета Khao Sod.

Как отмечается, катер пошёл ко дну после того, как наткнулся на неизвестное подводное препятствие. Помимо туристов на борту находились местный гид и капитан. После того как катер перевернулся, он бежал, незаметно покинув вплавь место аварии. Он был подобран каким-то из находившихся в районе рыболовецких судов. Позже мужчина сдался полиции.

Двое туристов получили лёгкие травмы, и их доставили в провинциальную больницу. Полиция завела дело по подозрению в неосторожном судовождении.

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