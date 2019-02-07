Финалистов конкурса "Мой первый бизнес" обучат предпринимательству

По данным организаторов, курсы начнутся 7 февраля и продлятся до 14 февраля в две волны по четыре дня.

Более 1,5 тысячи финалистов конкурса среди школьников "Мой первый бизнес" пройдут обучение предпринимательству. Об этом сообщает преcc-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".

Курсы начнутся 7 февраля и продлятся до 14 февраля в две волны по четыре дня. Сообщается, что школьников научат презентовать свои проекты, а также улучшать навыки командной работы и публичных выступлений.

Мероприятия пройдут в 14 российских городах. Участников ждут мастер-классы, тренинги, квесты, бизнес-игры и так далее. Организаторы отмечают, что участникам будет предложено поиграть в сюжетно-ролевую игру, в которой они станут жителями закрытого научного "Города 404".

Победителем станет та команда, которая внесёт больший вклад в развитие города.