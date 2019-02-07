Меркель: "Северный поток — 2" не сделает Европу зависимой от газа из России

Политик также напомнила о необходимости сохранения транзита газа через Украину, указав, что обсуждает этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не думает, что Германия будет зависеть от поставок природного газа из России в случае реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьерами стран Вишеградской группы (Словакия, Венгрия, Чехия, Польша) в Братиславе, которую транслировал телеканал Welt.

— Будем ли мы зависеть от РФ в свете строительства второго газопровода? Я говорю, что нет, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией [поставок], — сказала Меркель. — Мы ни при каких обстоятельствах не хотим полностью зависеть тут от Москвы.

Канцлер отметила, что в Германии будут возведены терминалы для СПГ. Меркель также снова напомнила о необходимости сохранения транзита газа через Украину, указав, что обсуждает этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Меркель добавила, что РФ была надёжным поставщиком энергоресурсов в Европу и во время холодной войны и будет выполнять эту роль в дальнейшем.

Мы не впадём в одностороннюю зависимость Ангела Меркель

"Северный поток — 2" строится от российского побережья до ФРГ по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в Евросоюз. Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года.