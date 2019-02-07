В Москве акционер "Агрохолдинга Истра" напал с ножом на главу компании

Компания занимается птицеводством, обработкой и хранением зерна и растениеводством.

Акционер компании "Агрохолдинг Истра" напал с ножом на гендиректора компании Дениса Козлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Сегодня вечером в офисе на улице Зорге, 31, строение 1 акционер в ходе конфликта напал с ножом на гендиректора "Агрохолдинга Истра" Дениса Козлова. Сначала мужчина ранил его, затем нанёс ранения себе, — приводит агентство слова собеседника.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству подтвердили факт сообщения о ранении, добавив, что на место выехали полицейские. По данному факту начата проверка.

Компания "Агрохолдинг Истра" создана для управления активами сельхозпредприятий, расположенных в Подмосковье и эффективно работающих с 1984 года. Компания занимается птицеводством, обработкой и хранением зерна и растениеводством. У предприятия есть хлебокомбинат в Истре Московской области, птицефабрика в селе Новопетровская под Солнечногорском и предприятие по заготовлению мяса птицы в Тверской области. Пост главы Денис Козлов занимает с 2015 года.