Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил главу Ростуризма. Ею стала Зарина Догузова, сообщает пресс-служба камбина.

До этого Догузова работала в Управлении Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года она являлась начальником департамента по сопровождению крупных международных мероприятий управления.

Ранее должность главы Ростуризма занимал Олег Сафонов, однако 5 февраля этого года руководитель Правительства РФ Дмитрий Медведев освободил его от должности.

Сообщалось также, что орган управления Ростуризмом был передан Министерству экономического развития РФ.