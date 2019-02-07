Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил главу Ростуризма. Ею стала Зарина Догузова, сообщает пресс-служба камбина.
До этого Догузова работала в Управлении Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года она являлась начальником департамента по сопровождению крупных международных мероприятий управления.
Ранее должность главы Ростуризма занимал Олег Сафонов, однако 5 февраля этого года руководитель Правительства РФ Дмитрий Медведев освободил его от должности.
Сообщалось также, что орган управления Ростуризмом был передан Министерству экономического развития РФ.
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