Лоза объяснил, почему россияне поют в караоке песни Лепса и Элджея

Согласно исследованию, в новогодние праздники жители страны исполняли "Рюмку водки на столе" и "Розовое вино".

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Лайфом прокомментировал выбор песен, которые россияне исполняли в караоке в Новый год.

— Кого слышат, кого крутят, тем и отдают предпочтение. Сложно требовать от россиян отдавать предпочтение чему-то другому, если они этого не слышат. Как они будут петь Лозу, если они его не слышат нигде, — сказал он.

По мнению музыканта, люди не будут самостоятельно искать какую-то новую музыку, а будут слушать то, что им "навязывают по телевидению". В частности, именно поэтому у россиян стал популярен рэп.

— Не помню, был ли хоть один концерт без Лепса. Выбор сделан не людьми, выбор сделан теми, кто этим людям предложил что-либо. Вот они в последнее время стали слушать рэп. Это невозможно было представить себе 30 лет назад, потому что над рэпом ржали в основном. Никто не называл это музыкой. А сейчас это называется музыкой. Стал ли за это время рэп лучше? Не стал, — заключил он.

Помимо "Рюмки водки на столе", в топ-5 самых популярных композиций вошли My Generation американской группы Limp Bizkit, "Розовое вино" Элджея и Feduk, "Вальс-бостон" Александра Розенбаума и "320 ударов" Николая Баскова.