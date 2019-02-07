Новостройки — на 6%. Росстат сообщил о росте цен на недвижимость в России

Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья, по предварительным данным, составили соответственно 101,4% и 101,8% в четвёртом квартале 2018 года.

По итогам четвёртого квартала 2018 года стоимость недвижимости на первичном рынке выросла на 6,3% и на 4,1% — на вторичном. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

Как отмечается, данные показатели возросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Помимо того, рост цен зафиксирован и по сравнению с III кварталом 2018 года.

— В IV квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья, по предварительным данным, составили соответственно 101,4% и 101,8%, — говорится в документе.

Также сообщается, что показатели стоимости на первичном и вторичном рынках жилья устанавливаются из расчёта зарегистрированных цен на вновь построенные квартиры и на жильё функционирующего жилого фонда, которое, которое находится в собственности, если они являются объектами совершения рыночных сделок.

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