Минобороны РФ предложило США уничтожить развёрнутые на суше установки MK-41

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Минобороны РФ предложило США уничтожить развёрнутые на суше установки MK-41

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Здание Министерства обороны России. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Для вручения ноты по ДРСМД в Минобороны был приглашён военный атташе при Посольстве США в Москве.

Министерство обороны России предложило США уничтожить развёрнутые на суше американские установки MК-41, которые были разработаны для запуска Tomahawk. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В министерстве также предложили Соединённым Штатам уничтожить ракеты-мишени и беспилотники, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Для вручения ноты по ДРСМД в Минобороны был приглашён военный атташе при Посольстве США в Москве.

Конашенков отметил, что США своими действиями не один год нарушали требования соглашения.

— Хотим подчеркнуть, что США уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований Договора РСМД и фактически создали условия для производства ракет, запрещённых этим соглашением, — сказал генерал-майор.

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