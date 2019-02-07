Комиссия ЕР по этике займётся скандальным заявлением о школьном питании

На днях депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила родителям младших классов самим оплачивать обеды своих детей.

Заявление депутата Екатеринбургской городской думы Елены Дерягиной, предложившей отменить бесплатное питание для учащихся младших классов, рассмотрят на комиссии "Единой России" по этике. Об этом информирует в четверг пресс-служба партии.

Как отметил замсекретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко, позиция Дерягиной "вовсе не является позицией партии", поэтому на комиссии её заявление будет рассмотрено со всех сторон.

— Мы не можем исключить Дерягину из партии, так как она не является её членом. Однако она является сторонницей "Единой России", поэтому данный вопрос будет рассмотрен на комиссии по этике во вторник, — приводит слова Ревенко пресс-служба партии.

Ранее предложение Дерягиной раскритиковало и свердловское региональное отделение ЕР.

— Областной закон, инициированный несколько лет назад фракцией "Единой России", о возможности питания всех школьников начальных классов в школьных столовых является предметом для гордости. И отказываться от этой практики нет никаких причин, — заявили в пресс-службе политсилы.

Сама Дерягина мотивировала своё предложение тем, что субсидии из бюджета должны быть адресными и бесплатные обеды могут предоставляться только инвалидам, сиротам и детям из многодетных семей.