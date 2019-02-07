Комиссия ЕР по этике займётся скандальным заявлением о школьном питании

Заявление депутата Екатеринбургской городской думы Елены Дерягиной, предложившей отменить бесплатное питание для учащихся младших классов, рассмотрят на комиссии "Единой России" по этике. Об этом информирует в четверг пресс-служба партии.
Как отметил замсекретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко, позиция Дерягиной "вовсе не является позицией партии", поэтому на комиссии её заявление будет рассмотрено со всех сторон.
— Мы не можем исключить Дерягину из партии, так как она не является её членом. Однако она является сторонницей "Единой России", поэтому данный вопрос будет рассмотрен на комиссии по этике во вторник, — приводит слова Ревенко пресс-служба партии.
Ранее предложение Дерягиной раскритиковало и свердловское региональное отделение ЕР.
— Областной закон, инициированный несколько лет назад фракцией "Единой России", о возможности питания всех школьников начальных классов в школьных столовых является предметом для гордости. И отказываться от этой практики нет никаких причин, — заявили в пресс-службе политсилы.
Сама Дерягина мотивировала своё предложение тем, что субсидии из бюджета должны быть адресными и бесплатные обеды могут предоставляться только инвалидам, сиротам и детям из многодетных семей.
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