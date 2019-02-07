С ягодами и мясом. Россиянам рассказали, как сделать вкусные блины на Масленицу

В Роспотребнадзоре рассказали, что основной продукт для угощений — муку — нужно обязательно просеивать.

Управление Роспотребнадзора по Московской области дало рекомендации по подготовке муки перед приготовлением масленичных блинов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ведомстве пояснили, что мука является общим продуктом для всех праздничных блюд, поэтому к выбору и хранению продукта нужно относиться внимательно.

— К порче муки приводят следующие процессы: прогорание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слёживание (...) Все эти пороки муки вызваны нарушением температуры и влажности при её хранении, — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют чётко соблюдать условия хранения, указанные на этикетке, а также обязательно просеивать муку перед замесом теста.

Помимо того, Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке творога, сметаны, ягод и мяса. В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Замороженные ягоды должны быть неслипшиеся, а упаковка должна быть герметичной. Мясо же можно приобретать только в местах санкционированной торговли.

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