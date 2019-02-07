ЦИК Украины отказала регистрировать Савченко кандидатом в президенты

Украинский Центризбирком отказал регистрировать нардепа Надежду Савченко кандидатом на пост президента Незалежной. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Решение было принято на заседании ЦИК. В регистрации отказано также ещё трём людям. Таким образом отказ в регистрации кандидатом в президенты получили 47 человек.
Кандидатом в президенты Савченко выдвигала партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
Надежда Савченко была арестована 20 марта 2018 года по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Срок её содержания несколько раз продлевался, в последний раз это было в декабре — на 60 дней.
Выборы президента на Украине запланированы на 31 декабря.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени