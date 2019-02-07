Макрон не поедет на форум в Мюнхен из-за споров с ФРГ по "Северному потоку – 2"

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил своё участие в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности из-за разногласий с Германией по "Северному потоку — 2".

У французского президента было запланировано совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель перед участниками форума. Однако в дальнейшем оно было отменено из-за загруженного графика Макрона. Как сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на доверенное лицо Макрона, в действительности данный отказ означает, что происходит "постепенное отчуждение" союзников в ЕС.

По данным издания, Франция намерена голосовать за поправки к Газовой директиве ЕС, которые предусматривают распространение принципов расширения европейского рынка газа на трубопроводы, в том числе и на "Северный поток — 2". В то время как Германия выступает против изменения этой директивы.