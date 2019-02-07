Чтобы поставить точку. Власти Сахалина спросят жителей о принадлежности Курил

По мнению главы региона, эти острова являются российской землёй без всяких сомнений.

Власти Сахалинской области проведут публичный опрос жителей Курильских островов, чтобы поставить точку в дискуссии о принадлежности архипелага. Об этом сообщил врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

— Хочу сказать, что существует сегодня обсуждение этого вопроса, политики за рубежом эти вопросы ставят, поэтому мы должны окончательно с этим вопросом разобраться и поставить точку, — заявил Лимаренко в эфире Первого канала.

Россия и Япония десятилетиями ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой. Основным препятствием является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР. Токио считает своими Кунашир, Итуруп, Шикотан, а также группу небольших островков Хабомаи.