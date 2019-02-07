Теперь может сесть. Вор-сладкоежка украл 9 конфет из "Пятёрочки" в Москве

Правонарушитель задержан полицией. Правоохранители выяснили, что ранее он уже был судим за грабёж.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту кражи конфет из магазина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Украл девять конфет "Мерси" из магазина "Пятёрочка" на улице Большой Почтовой. Это заметили сотрудники магазина и вызвали полицию, — рассказал собеседник агентства.

Позже полицейские выяснили, что правонарушитель ранее был судим за грабёж.

Как ранее писал Лайф, в Москве вор вскрыл машину москвички и украл вино и конфеты.