Бастрыкин поручил проверить данные об избиении ветерана коллекторами в Перми

Ранее в СМИ сообщали, что дочь ветерана взяла под залог квартиры заём в микрофинансовой организации.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить данные об избиении 90-летнего ветерана коллекторами в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В пресс-службе отметили, что в правовой программе одного из федеральных телеканалов вышел сюжет об избиении коллекторами ветерана Великой Отечественной войны.

— Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального следственного подразделения незамедлительно организовать проверку изложенных в СМИ сведений, — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что, по данным СМИ, дочь ветерана взяла под залог квартиры заём в микрофинансовой организации, чтобы оплатить сеансы у экстрасенсов, и не смогла возместить долг. Кредиторы забрали жильё у ветерана и его дочери и теперь планируют выселить их на улицу.

Ранее Лайф рассказывал о том, что коллекторы угрожают жительнице Тюмени похитить её детей из садика за долги деда.